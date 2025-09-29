Rai | Cattaneo ' Gasparri ha ragione da Goracci affermazioni assurde'

Roma, 29 set.-(Adnkronos) - "Maurizio Gasparri ha pienamente ragione. Lo scorso 25 settembre ero ospite a Restart, su Rai 3, e sono stato diretto testimone delle affermazioni assurde della giornalista Lucia Goracci. Arrivare a negare i crimini efferati compiuti da Hamas, come quello di bruciare i bambini israeliani, per di più citando presunte fonti non meglio identificate, è inaccettabile. La Rai ha il dovere di informare i cittadini in modo serio e responsabile. Negare i fatti, minimizzare quanto accaduto il 7 ottobre del 2023, offendere la verità e le vittime di quell'attentato, non è giornalismo, né informazione.

Essere attaccati da Maurizio Gasparri durante un discorso al Senato della Repubblica è sempre piacevole. Lo ringrazio dunque per le sue parole, sono il carburante migliore per le vele di questa barca. Tenere alto il morale dell'equipaggio è infatti fondamenta - facebook.com Vai su Facebook

