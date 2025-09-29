Ragusa scoperti i bracconieri di ricci di mare
ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Guardia di Finanza lungo la costa di Scicli. Oltre 700 ricci di mare sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Ragusa, durante un’operazione condotta dai militari della Compagnia di Modica lungo il tratto costiero compreso tra Cava D’Aliga e Sampieri, nel comune di Scicli. Durante i controlli, le Fiamme Gialle hanno identificato due soggetti provenienti da Siracusa, sorpresi a pescare in pieno giorno utilizzando attrezzatura professionale da immersione, in violazione delle norme sulla pesca. Ricci restituiti al mare per salvaguardare la specie. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: ragusa - scoperti
Violenza sessuale a Ragusa: arrestato 58enne per adescamento con finta offerta di lavoro Arrestato a Ragusa un 58enne accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di una giovane donna, adescata con la scusa di un lavoro. #notizie #news #cronaca - facebook.com Vai su Facebook
GdF. Bracconieri sorpresi a depredare i fondali tra Cava d’Aliga e Sampieri. Centinaia di ricci sequestrati - sequestro di ricci di mare lungo la costa ragusana, tra Cava D'Aliga e Sampieri. Lo riporta radiortm.it