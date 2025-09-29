ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Guardia di Finanza lungo la costa di Scicli. Oltre 700 ricci di mare sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Ragusa, durante un’operazione condotta dai militari della Compagnia di Modica lungo il tratto costiero compreso tra Cava D’Aliga e Sampieri, nel comune di Scicli. Durante i controlli, le Fiamme Gialle hanno identificato due soggetti provenienti da Siracusa, sorpresi a pescare in pieno giorno utilizzando attrezzatura professionale da immersione, in violazione delle norme sulla pesca. Ricci restituiti al mare per salvaguardare la specie. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ragusa, scoperti i bracconieri di ricci di mare