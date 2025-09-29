Ragazzini aggrediti picchiati e rapinati in strada a Milano

Prima le botte e la rapina, poi le manette. Cinque ragazzi, tra cui un minorenne di 16 anni, sono stati arrestati dalla polizia dopo aver derubato tre giovani in via Pirelli a Milano (zona Bicocca) all’alba di domenica 28 settembre. La rapinaTutto é successo poco prima delle 5.30. Secondo la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it