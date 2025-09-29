Ragazzini aggrediti picchiati e rapinati in strada a Milano
Prima le botte e la rapina, poi le manette. Cinque ragazzi, tra cui un minorenne di 16 anni, sono stati arrestati dalla polizia dopo aver derubato tre giovani in via Pirelli a Milano (zona Bicocca) all’alba di domenica 28 settembre. La rapinaTutto é successo poco prima delle 5.30. Secondo la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
"In dodici contro due per rapinarci: aggrediti in centro da un gruppo di ragazzini"
(Adnkronos) - Un bambino di 8 anni è stato insultato e aggredito da tre ragazzini nel corso della sua festa di compleanno, venerdì scorso, nel parco delle Magnolie, in zona Fidene a Roma. All'arrivo sul posto dei poliziotti aveva una ferita al labbro ed è stato tra - facebook.com Vai su Facebook
Picchiati e rapinati dalla baby gang - I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Rovigo, al termine delle relative indagini, hanno deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia un mi ... Si legge su polesine24.it
Ragazzini rapinano il chiringuito. Prima fanno razzia di alcolici poi aggrediscono il vigilantes - Hanno appena quindici anni, ma dovranno già rispondere di un’accusa pesantissima: rapina impropria in concorso. ilrestodelcarlino.it scrive