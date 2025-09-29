Ragazza inglese di 30 anni violentata vicino a una chiesa | caccia agli aggressori La polizia | Chi sa parli

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una 30enne è stata violentata fuori da una chiesa nell’Oxfordshire. Un'altra donna sarebbe intervenuta per salvare la vittima. E ora la polizia la sta cercando, insieme ad altri possibili testimoni del crimine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

