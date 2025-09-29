Raffadali approvato il rendiconto 2024 | disavanzo ridotto a 75 mila euro

L’amministrazione comunale di Raffadali annuncia l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2024, definendolo “un risultato fondamentale nel percorso di risanamento dei conti dell’ente”. Grazie a una gestione “attenta e rigorosa, avviata con determinazione negli anni scorsi”, il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

