L’obiettivo è raccogliere fondi a favore della donazione di un cane guida a una persona non vedente. È così che i soci del Lions Club Paderno Dugnano, guidati quest’anno dal presidente Luca Sordi, hanno deciso di impegnarsi fino a giugno 2026 con una serie di iniziative per raggiungere lo scopo. Si parte domani con “Notte in Villa”: cena in Villa Galbiati (dalle 20 in via San Michele del Carso 71 a Paderno) con un dress code bianco. Il Servizio cani guida dei Lions, con sede a Limbiate, si occuperà poi della formazione e dell’addestramento del cane. "Come Lions Club, da sempre crediamo che il servizio alla comunità passi attraverso gesti concreti – sottolinea il presidente Sordi -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Raccolta fondi per donare un cane guida