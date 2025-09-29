Raccogliere le castagne vicino Roma dove andare e i consigli da seguire

Non troppo caldo da cercare refrigerio ovunque, ma neanche troppo freddo da impigrirci con la copertina sul divano. Il clima autunnale è così: ci fa coprire al punto giusto e ci invita a trascorrere ancora un po’ di tempo all’aria aperta, organizzando una gita fuori porta. E nel mese di ottobre, anche per chi vive a Roma, quale occasione migliore per una lunga passeggiata tra i boschi, se non quella di andare a raccogliere castagne? Basta allontanarsi di pochi chilometri dalla capitale per immergersi in un’atmosfera quasi magica, fatta dei tipici colori e sapori di questa stagione.: anche non lontano dalla città eterna, è possibile imbattersi in rigogliosi castagneti. 🔗 Leggi su Funweek.it