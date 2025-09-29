Nel rumore pieno di San Siro, subito dopo il 2-1 che rilancia il Milan in vetta, Adrien Rabiot si presenta ai microfoni con la calma di chi ha già visto notti così. Arrivato in estate a Milano, conosce a memoria Allegri e il suo staff: “È stato più semplice inserirsi — racconta — sono venuto con umiltà, lavorando ogni giorno per dare l’esempio e trascinare la squadra”. Il campo, del resto, certifica l’impatto: da quando è in rossonero, quattro vittorie e un solo gol subito. Un dato che Rabiot rivendica senza enfasi: “C’è uno spirito forte. Stasera è stata dura, ma l’abbiamo portata a casa e sono contento”. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Rabiot, debutto da leader: "Con Modric è facile. Alla Juve torno da avversario: voglio vincere"