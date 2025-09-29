Quinta edizione di Birramilandia a Terlizzi | degustazioni artisti di strada spettacoli circensi laboratori e animazione

Sarà il Circo il tema della quinta edizione di Birramilandia il festival della birra che da cinque edizioni fa rivivere le citta di Terlizzi. L’edizione 2025 in programma l’11 e 12 ottobre in via Chicoli conquisterà i visitatori con un tema speciale: il Circo.Il Festival della birra, diventato. 🔗 Leggi su Baritoday.it

