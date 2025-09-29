Quindici litri d' acqua al secondo in più e lavori sulla rete idrica | la struttura commissariale al fianco di Porto Empedocle

Quindici litri d'acqua al secondo in più e lavori sulla rete idrica cittadina per eliminare tutte le perdite. Ad impegnarsi, per il Comune di Porto Empedocle, è stata la struttura commissariale. S'è infatti appena concluso un tavolo tecnico in video conferenza fatto con il sindaco della città. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

