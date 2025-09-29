Questo Milan è un Napoli bis? Calma però se la gioca
Conte non esce ridimensionato. Lassù sogna anche la Roma, Gasperini ha già dato la sua impronta alla squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: milan - napoli
Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta
Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…
Pronostico Milan-Napoli, Allegri contro Conte: primo vero test per il Diavolo
Le pagelle di Milan-Napoli: Pulisic inventa e si mette in proprio, Hojlund fatica
Cosa è successo tra DE BRUYNE e CONTE durante Milan-Napoli? L'allenatore, sul risultato di 2-1 per i rossoneri, ha richiamato in panchina l'ex City insieme a McTominay e Hojlund: al loro posto dentro Elmas, Neres e Lucca. Ma mentre gli altri due compagn
Napoli, contatti continui con il Milan per chiudere per Musah: la situazione - Il Napoli sta lavorando per chiudere per Musah dal Milan: operazione da 25 milioni di euro, c’è la bozza di un’intesa verbale C’è un nuovo nome per il centrocampo del Napoli. Da gianlucadimarzio.com
Il Napoli torna su Musah, contatti con il Milan. Calciomercato news - Il club di De Laurentiis ha tenuto vivi i contatti con il Milan e potrebbe fare un nuovo tentativo per provare a finalizzare il trasferimento del centrocampista statunitense ... Si legge su sport.sky.it