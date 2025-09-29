Questo Milan è un Napoli bis? Calma però se la gioca

Gazzetta.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conte non esce ridimensionato. Lassù sogna anche la Roma, Gasperini ha già dato la sua impronta alla squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

questo milan 232 un napoli bis calma per242 se la gioca

© Gazzetta.it - Questo Milan è un Napoli bis? Calma, però se la gioca

In questa notizia si parla di: milan - napoli

Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta

Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…

Pronostico Milan-Napoli, Allegri contro Conte: primo vero test per il Diavolo

Napoli, contatti continui con il Milan per chiudere per Musah: la situazione - Il Napoli sta lavorando per chiudere per Musah dal Milan: operazione da 25 milioni di euro, c’&#232; la bozza di un’intesa verbale C’è un nuovo nome per il centrocampo del Napoli. Da gianlucadimarzio.com

Il Napoli torna su Musah, contatti con il Milan. Calciomercato news - Il club di De Laurentiis ha tenuto vivi i contatti con il Milan e potrebbe fare un nuovo tentativo per provare a finalizzare il trasferimento del centrocampista statunitense ... Si legge su sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Milan 232 Napoli Bis