Questi 3 total look possono essere tuoi con 100 euro di budget e ti possono risolvere praticamente tutto l' autunno

L' autunno, lo sappiamo bene, ha le sue regole: le montagne russe di giornate soleggiate, pioggia, caldi improvvisi e botte di freddo a cui neanche le più illuminate app di meteo riescono a dare un ordine impongono di studiare outfit sostanzialmente pronti a tutto. E questo significa, in parole poverissime, che stratificare diventa una necessità. Ok, ma come? Lo street style delle varie Fashion Week in corso sembra suggerire che - al di là delle più strette esigenze climatiche - per questo 2025 ci sia comunque un altro paio di parole d'ordine da tenere bene a mente: versatilità, innanzitutto, perché il look uomo autunnale perfetto resta quello in grado di restare in perfetto equilibrio sul filo che separa le derive dell'over e dell'under dressed; e poi terra, terra e ancora terra, con la gamma di colori che spazia dal marrone al grigio, dal beige all'oliva, sempre in prima linea.

