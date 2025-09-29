Queste strane creature marine sono le protagoniste dell'Ocean Photographer of the Year 2025

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I vincitori dell’Ocean Photographer of the Year 2025 celebrano l’oceano e la conservazione della vita marina. Lo scatto che si è guadagnato la vittoria ritrae due minuscole coccinelle di mare, ma tutte le foto vincitrici delle diverse categorie mostrano la bellezza e la fragilità del mare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: strane - creature

Innaturale. alla ricerca di strane creature / insolito festival

Centinaia di strane creature si arenano sulla spiaggia: valgono una fortuna

strane creature marine sonoQueste strane creature marine sono le protagoniste dell’Ocean Photographer of the Year 2025 - I vincitori dell’Ocean Photographer of the Year 2025 celebrano l’oceano e la conservazione della vita marina. Riporta fanpage.it

strane creature marine sonoCentinaia di strane creature si arenano sulla spiaggia: valgono una fortuna - Centinaia di strane creature si sono arenate su una spiaggia inglese del Sussex tra Pagham e Aldwick dopo una serie di forti mareggiate ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Strane Creature Marine Sono