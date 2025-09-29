Queste strane creature marine sono le protagoniste dell'Ocean Photographer of the Year 2025
I vincitori dell’Ocean Photographer of the Year 2025 celebrano l’oceano e la conservazione della vita marina. Lo scatto che si è guadagnato la vittoria ritrae due minuscole coccinelle di mare, ma tutte le foto vincitrici delle diverse categorie mostrano la bellezza e la fragilità del mare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: strane - creature
Innaturale. alla ricerca di strane creature / insolito festival
Centinaia di strane creature si arenano sulla spiaggia: valgono una fortuna
...è scesa la sera sulla città di Ascoli... strane creature si aggirano per il Campo Squarcia...e noi...ci dormiamo sopra...a domani, vi aspettiamo per un altra giornata di sport e divertimento #pgrselleriaequitazioneperpassione #pgrselleriasaltoostacoli #con - facebook.com Vai su Facebook
Queste strane creature marine sono le protagoniste dell’Ocean Photographer of the Year 2025 - I vincitori dell’Ocean Photographer of the Year 2025 celebrano l’oceano e la conservazione della vita marina. Riporta fanpage.it
Centinaia di strane creature si arenano sulla spiaggia: valgono una fortuna - Centinaia di strane creature si sono arenate su una spiaggia inglese del Sussex tra Pagham e Aldwick dopo una serie di forti mareggiate ... Secondo fanpage.it