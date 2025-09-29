Queste 5 tecniche di meditazione aiutano ad addormentarsi più velocemente e a migliorare il sonno

Con il cambio di stagione non muta solo il clima: spesso a variare è anche il modo in cui dormiamo. Le giornate che si accorciano o si allungano, gli sbalzi di temperatura e il ritmo delle ore che si modifica possono scombussolare il nostro orologio interno, rendendo più difficile addormentarsi o farlo davvero bene. Non è un problema da poco, perché quando il sonno vacilla ne risentono energia, umore e concentrazione. In questi momenti, qualche minuto di meditazione può fare la differenza, aiutando a rallentare i pensieri e a preparare corpo e mente a un riposo più rigenerante. Dalla mindfulness al body scan, ecco 5 tecniche che ci aiutano a rilassarci e a dormire meglio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

