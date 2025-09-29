Quelle torce e quei lumini che accenderanno l' ospedale San Gerardo
L’ospedale San Gerardo si accende alla luce delle torce e dei lumini di chi manifesta per fermare il genocidio a Gaza. Luci sulla Palestina: questo il flash mob promosso dal personale dell’Irccs San Gerardo dei Tintori per ricordare anche quegli oltre 1.600 tra medici e infermieri uccisi sotto le. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
verità & figuracce a tempo di record la risposta del Ministero dell'Ambiente, appena arrivata, vale per il Comune di Sarroch e per quei quattro cialtroni che difendono veleni e inquinatori! la lettera dell'Ingegner Luciana Distaso, dirigente della Division