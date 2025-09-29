Quelle mele che aiutano a garantire un pasto ai monzesi che hanno fame
Mettere insieme il pranzo con la cena non è poi così scontato. Anche nella ricca Monza. Sono oltre 800 i pasti che ogni mese la mensa dei poveri del Santuario della Madonna delle Grazie garantisce ai suoi utenti. Ma il numero è sempre in crescita, così come il bisogno di sostenere questa lodevole. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In questa notizia si parla di: mele - aiutano
Quelle mele che aiutano a garantire un pasto ai monzesi che hanno fame
Sai quali frutti e verdure scegliere in autunno? ? Mele, pere, uva, zucca, cavoli e broccoli sono ricchi di vitamine e fibre che ti aiutano a sentirti meglio ogni giorno.? Mangiare di stagione significa salute, gusto e colore a tavola. Provali nella tua dieta quoti - facebook.com Vai su Facebook