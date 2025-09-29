La sfilata d’esordio di Dario Vitale per Versace è stata senza dubbio tra le migliori della fashion week di Milano appena conclusa. Il nuovo Chief Creative Officer non ha solamente rievocato il fascino del Versace anni ’80 di Gianni, ma ha anche abilmente nascosto una collaborazione ai piedi dei modelli e delle modelle che hanno sfilato nella location top secret della Pinacoteca Ambrosiana. La maison italiana ha collaborato con Onitsuka Tiger per un modello speciale basato sull’iconica Tai-Chi del marchio giapponese, realizzata nello stabilimento del brand situato nella regione di Sanin Tottori con materiali italiani accuratamente selezionati. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Quelle di Versace e Onitsuka Tiger sono state le sneaker protagoniste della fashion week di Milano