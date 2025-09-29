quel barolo di livia fontana e il cerimoniale di palazzo chigi

Il Villero è una delle vigne di Langa (e sono molte) dove si produce uno dei Barolo più notevoli, perché ha struttura, frutto e profumi in un raro equilibrio. Non sono tante le cantine che producono questo cru (Oddero, Vietti, Fenocchio). Ma tra queste c'è un nome emergente, anche se affonda le radici nel lontano Seicento quando gli avi già erano coltivatori in quelle colline, che sta conquistando la vetrina e le tavole di molti lombardi e milanesi: è Livia Fontana, piccola cantina che praticamente coltiva solo Nebbiolo, producendo Barolo con tre differenti etichette, fra le quali il prestigioso e assoluto «Villero». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

