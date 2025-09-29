Quel Barolo di Livia Fontana e il cerimoniale di Palazzo Chigi

Ilgiornale.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Villero è una delle vigne di Langa (e sono molte) dove si produce uno dei Barolo più notevoli, perché ha struttura, frutto e profumi in un raro equilibrio. Non sono tante le cantine che producono questo cru (Oddero, Vietti, Fenocchio). Ma tra queste c'è un nome emergente, anche se affonda le radici nel lontano Seicento quando gli avi già erano coltivatori in quelle colline, che sta conquistando la vetrina e le tavole di molti lombardi e milanesi: è Livia Fontana, piccola cantina che praticamente coltiva solo Nebbiolo, producendo Barolo con tre differenti etichette, fra le quali il prestigioso e assoluto «Villero». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

quel barolo di livia fontana e il cerimoniale di palazzo chigi

© Ilgiornale.it - Quel Barolo di Livia Fontana e il cerimoniale di Palazzo Chigi

In questa notizia si parla di: quel - barolo

quel barolo livia fontanaQuel Barolo di Livia Fontana e il cerimoniale di Palazzo Chigi - Tra i fan di questo vino che incassa premi e lusinghieri giudizi della critica, c'è anche l'autorevole Alessandro Scorsone, celebre alfiere del vino italiano in televisione, che di professione è respo ... Segnala ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Quel Barolo Livia Fontana