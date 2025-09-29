Quattro milioni a 7 Comuni | Vinta la prima battaglia

FERNO (Varese) Dopo anni di battaglie sono arrivati nelle casse dei sette Comuni aeroportuali varesini – Ferno, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Lonate Pozzolo, Samarate, Somma Lombardo, Vizzola Ticino – i quattro milioni di arretrati dell’addizionale sui diritti di imbarco per il triennio 2005-2007. Una battaglia scandita da ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato, quest’ultimo vinto, per ottenere le somme dovute. In prima linea il compianto ex sindaco di Ferno Mauro Cerutti, presidente dell’ Associazione nazionale Comuni sedi di aeroporto (Ancai) per ottenere ciò che agli enti locali era dovuto per legge. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Quattro milioni a 7 Comuni: "Vinta la prima battaglia"

