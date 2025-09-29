Quartiere Ferrovia tra pestaggi assalti e guerriglia | Se non arriva l' Esercito sit-in sotto la Prefettura e voto di protesta alle Regionali
Negli ultimi due giorni, nel quartiere Ferrovia, Foggia ha toccato con mano il punto più basso di un degrado che da anni i residenti denunciano. "Tutto è iniziato sabato con il pestaggio di un uomo in via Monfalcone, documentato da una residente che ha avuto il coraggio di avvisare le forze.
Quartiere Ferrovia passato al setaccio: trovati due veicoli rubati e sequestrato un furgone
Strattonato per una collana, passante finisce a terra al Quartiere Ferrovia
Violenza al Quartiere Ferrovia, uomo accoltellato in viale XXIV Maggio
Difendiamo il Quartiere Ferrovia: "Venti stranieri coinvolti in una maxirissa in via Monfalcone. Residenti esasperati"
Caos nel quartiere ferrovia a Foggia intorno alle 19 di questa sera È scoppiata una rissa in via Monfalcone, con almeno una ventina di persone coinvolte che si sono affrontati in strada tra urla e spintoni, creando scene di guerriglia urbana sotto gli occhi impau
Quartiere Ferrovia: "Se non arriva l'esercito, sit-in sotto la Prefettura" - QUARTIERE FERROVIA TRA PESTAGGI, ASSALTI E GUERRIGLIA: SE NON ARRIVA L'ESERCITO, SIT-
PESTAGGIO 'Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia': "Il pestaggio che ci sbatte in faccia la verità" - Un bravo ragazzo di 19 anni, Andrea Tigre, studente di medicina e atleta del Foggia Incedit, pestato brutalmente da un branco di adolescenti