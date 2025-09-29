Quarta Repubblica documenti inediti sul caso Garlasco

29 set 2025

Nicola Porro, dopo i quotidiani 10 Minuti del preserale, torna questa sera – lunedì 29 settembre – con un nuovo appuntamento di Quarta Repubblica, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica, in onda in prima serata su Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 29 settembre 2025. Al centro della puntata: il caso Flotilla, lo scontro tra governo e opposizioni e le mobilitazioni di piazza, sempre più frequenti. A seguire, un’ampia pagina sarà dedicata agli sviluppi investigativi sul caso Garlasco, con intercettazioni e documenti inediti. Parteciperanno al dibattito, fra gli altri: Alessandro Sallusti, Maddalena Oliva, Guido Lutrario, Fausto Biloslavo, Pierfrancesco Majorino, Alessandro Rico, Gianluca Zanella, Massimo Lugli, Simonetta Matone, Alfonso Sabella, Giada Bocellari, Hoara Borselli e Giuseppe Cruciani. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

