Il campionato della Scandone Avellino comincia con il passo migliore: una vittoria netta e convincente che ha illuminato il sabato sera del Del Mauro e regalato entusiasmo a tifosi e squadra. Non era solo una partita, ma un ritorno alla normalità, al piacere di vivere la pallacanestro come rito collettivo. Sul parquet la differenza l'ha fatta soprattutto Andrea Quarisa, dominante sotto canestro con una doppia doppia che ha subito imposto la sua legge in area. La sua fisicità, i rimbalzi e i canestri hanno acceso il pubblico e dato sicurezza ai compagni. Accanto a lui, Beck ha messo in campo punti e personalità, trovando il canestro nei momenti chiave e confermandosi arma offensiva preziosa.

Quarisa domina, la Scandone parte col piede giusto