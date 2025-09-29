Quarisa domina la Scandone parte col piede giusto
Tempo di lettura: 2 minuti Il campionato della Scandone Avellino comincia con il passo migliore: una vittoria netta e convincente che ha illuminato il sabato sera del Del Mauro e regalato entusiasmo a tifosi e squadra. Non era solo una partita, ma un ritorno alla normalità, al piacere di vivere la pallacanestro come rito collettivo. Sul parquet la differenza l’ha fatta soprattutto Andrea Quarisa, dominante sotto canestro con una doppia doppia che ha subito imposto la sua legge in area. La sua fisicità, i rimbalzi e i canestri hanno acceso il pubblico e dato sicurezza ai compagni. Accanto a lui, Beck ha messo in campo punti e personalità, trovando il canestro nei momenti chiave e confermandosi arma offensiva preziosa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: quarisa - domina
Lupi straripanti all’esordio, Quarisa domina e trascina la Scandone
Ascolti tv, le pagelle: Tu Sì Que Vales domina su Ballando con le Stelle (e la mossa D’Urso non convince) - facebook.com Vai su Facebook
Scandone travolgente all’esordio: Viterbo ko 76-52, Quarisa domina con una doppia doppia - Debutto perfetto per la Scandone Avellino, che inaugura la stagione di Serie B Interregionale battendo nettamente la Stella Azzurra Viterbo con il punteggio di 76- Come scrive irpiniaoggi.it