Quarant’anni in camice il dottor Marinaro va in pensione
A fine mese andrà in pensione il dottor Pasquale Marinaro, medico di famiglia da oltre 40 anni a Monza. Ma non lascia “orfani” i suoi 1.900 pazienti, che passeranno a uno dei suoi tutorandi, Giuseppe Todaro, 35 anni, che ha già lavorato a Giussano, in servizio sempre nello studio di via Degli Zavattari 1. Sono cambiate tante cose da quando ha iniziato la carriera il dottor Marinaro. Un tempo faceva il medico a tutto tondo: l’attività di cura assorbiva tutto il suo tempo per i pazienti, passati da 1.500 a 1.600 e poi 2 anni fa a 1.900. Poi la burocrazia è aumentata. "Oggi il medico di medicina generale deve fare i certificati di invalidità, reperire protesica, deambulatori, carrozzine, farmaci per il diabete". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
