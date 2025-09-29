Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento
Il valore del PSV oggi Alla data del 28 Settembre 2025, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a circa 0,312 €Smc. Questo valore è stato ottenuto convertendo il prezzo di 32,99 euroMWh, utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 9,7 Smc (quindi 32,99 9,7 = 3,40 €MWh? 0,312 €Smc). Andamento e tendenza del PSV Negli ultimi giorni, il prezzo del PSV ha mostrato una tendenza al ribasso, passando dai 35,11 euroMWh (0,362 €Smc) del 22 Settembre 2025 ai 32,99 euroMWh (0,312 €Smc) del 28 Settembre 2025. Dopo una fase di relativa stabilità e lievi oscillazioni, si osserva una diminuzione costante, segno di una domanda contenuta e di una situazione di mercato generalmente stabile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: vale - oggi
Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento
Disegnò la “sua” borsa su un sacchetto per il vomito. Oggi vale 10 milioni di dollari: all’asta la prima Birkin
Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento
Sono giornate come queste che ti fanno capire perché vale la pena fare questo lavoro. Oggi siamo al Pigneto, a Casa Santa Giacinta, un bene di Roma Capitale. Dal 1989 è un presidio di accoglienza per persone senza fissa dimora, gestito con amore e profe - facebook.com Vai su Facebook