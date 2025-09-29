Costo energia elettrica nel mercato libero. Il prezzo dell’energia elettrica rappresenta una delle voci più rilevanti nella spesa delle famiglie italiane. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) è il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica sul mercato italiano e viene espresso in euroMWh, ma per chiarezza lo convertiamo in eurokWh (1 euroMWh = 0,001 eurokWh). Al 29 Settembre 2025, il PUN si attesta a 0,1088 €kWh (108,78 €MWh). Negli ultimi mesi, il prezzo ha mostrato una certa volatilità, oscillando tra valori minimi di circa 0,0477 €kWh ( 47,74 €MWh il 25 Maggio 2025) e massimi che hanno superato 0,1928 €kWh ( 192,84 €MWh il 20 Gennaio 2025). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Quanto costa oggi l’energia elettrica?