Quanto costa oggi l’energia elettrica?
Costo energia elettrica nel mercato libero. Il prezzo dell’energia elettrica rappresenta una delle voci più rilevanti nella spesa delle famiglie italiane. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) è il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica sul mercato italiano e viene espresso in euroMWh, ma per chiarezza lo convertiamo in eurokWh (1 euroMWh = 0,001 eurokWh). Al 29 Settembre 2025, il PUN si attesta a 0,1088 €kWh (108,78 €MWh). Negli ultimi mesi, il prezzo ha mostrato una certa volatilità, oscillando tra valori minimi di circa 0,0477 €kWh ( 47,74 €MWh il 25 Maggio 2025) e massimi che hanno superato 0,1928 €kWh ( 192,84 €MWh il 20 Gennaio 2025). 🔗 Leggi su Quifinanza.it
