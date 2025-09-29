Quanti punti può guadagnare Sinner su Alcaraz nel ranking ATP? Le prospettive tra Pechino e Tokyo

Jannik Sinner ha superato l’ungherese Fabian Marozsan con il punteggio di 6-1, 7-5 e si è così qualificato alle semifinali del torneo ATP 500 di Pechino. Il numero 2 del mondo ha dominato il primo set e poi ha avuto alcune difficoltà nel secondo parziale: non ha concretizzato delle palle break, il magiaro gli ha strappato il servizio ed è poi andato in battuta per chiudere i conti, ma il fuoriclasse altoatesino ha piazzato un parziale di 12-1 in termini di punti e ha chiuso i conti. Il nostro portacolori occupa la seconda posizione del ranking ATP con 10.650 punti: se dovesse battere l’australiano Alex de Minaur sul cemento della capitale cinese si isserebbe a quota 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

