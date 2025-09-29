Quando una racchetta vale più di 100mila dollari | le 6 più preziose A sorpresa vince Nadal

Gazzetta.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi la racchetta con cui Andy Murray sollevò il suo primo trofeo a Wimbledon è stata venduta per 73mila dollari. Una cifra importante, ma non la più alta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

quando una racchetta vale pi249 di 100mila dollari le 6 pi249 preziose a sorpresa vince nadal

© Gazzetta.it - Quando una racchetta vale più di 100mila dollari: le 6 più preziose. A sorpresa "vince" Nadal

In questa notizia si parla di: racchetta - vale

Cerca Video su questo argomento: Racchetta Vale Pi249 100mila