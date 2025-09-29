Quando tornerà in campo l’Italia di volley? Una lunga attesa verso il 2026 | i prossimi impegni dei Campioni del Mondo

L’Italia ha chiuso una grandiosa stagione, vincendo i Mondiali dopo aver raggiunto la finale della Nations League (sconfitta contro la Polonia). La nostra Nazionale di volley maschile è stata encomiabile, difendendo il titolo iridato nelle Filippine e mettendo così le mani sul prestigioso trofeo per la quinta volta nella storia. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi si sono confermati ai vertici internazionali nell’annata agonistica che ha fatto seguito a quella culminata con il quarto posto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ora la Nazionale andrà un po’ in letargo e tra tre settimane si aprirà la stagione riservata ai club, con i Campioni del Mondo che torneranno a indossare le maglie delle rispettive società. 🔗 Leggi su Oasport.it

