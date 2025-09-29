Quando l' undicenne Camarda scriveva a Ibrahimovic Zlatan | Ora tutti conoscono il tuo nome

Per celebrare il primo gol in Serie A dell'attaccante del Lecce, lo svedese ha svelato su Instagram il messaggio che il giovane bomber gli aveva inviato nel 2019. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Quando l'undicenne Camarda scriveva a Ibrahimovic... Zlatan: "Ora tutti conoscono il tuo nome"

Incredibile screenshot pubblicato da Ibrahimovic, nel 2019 Camarda si presentava così per messaggi: “ sono italiane e sono un grande fan del Milan. tu sei un grande campione, il mio eroe. Ah il mio nome è Francesco Camarda”?. ? - facebook.com Vai su Facebook

