Quando l' undicenne Camarda scriveva a Ibrahimovic Zlatan | Ora tutti conoscono il tuo nome

Gazzetta.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per celebrare il primo gol in Serie A dell'attaccante del Lecce, lo svedese ha svelato su Instagram il messaggio che il giovane bomber gli aveva inviato nel 2019. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

quando l undicenne camarda scriveva a ibrahimovic zlatan ora tutti conoscono il tuo nome

© Gazzetta.it - Quando l'undicenne Camarda scriveva a Ibrahimovic... Zlatan: "Ora tutti conoscono il tuo nome"

In questa notizia si parla di: undicenne - camarda

undicenne camarda scriveva ibrahimovicQuando l'undicenne Camarda scriveva a Ibrahimovic... Zlatan: "Ora tutti conoscono il tuo nome" - Per celebrare il primo gol in Serie A dell'attaccante del Lecce, lo svedese ha svelato su Instagram il messaggio che il giovane bomber gli aveva inviato nel 2019 ... Scrive msn.com

undicenne camarda scriveva ibrahimovicCamarda e Ibrahimovic, svelata la chat: il retroscena da brividi (FOTO) - Lo svedese ha fatto una rivelazione che ha scatenato i commenti sui social network: riguarda il giovane attaccante del Milan. Come scrive milanlive.it

Cerca Video su questo argomento: Undicenne Camarda Scriveva Ibrahimovic