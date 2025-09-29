Quando l’accessorio trasforma la vacanza
Un pick-up è un piccolo camper in potenza, ma fino a ieri compiere la trasformazione era un lavoro complesso che richiedeva l’aiuto di professionisti. Adesso con ’Cellula PickUp’ di Feba la trasformazione è alla portata di tutti. Le cellule sono antiruggine, impermeabili e a prova di infiltrazioni, con un corpo in fibra di vetro non infiammabile e antibatterico. Sono compatibili con tutte le marche e i modelli di pick up a doppia cabina di nuova generazione e lo trasformano in una vera e propria casa in movimento, confortevole e versatile, dal design accattivante e dalla struttura robusta. Vivere all’aria aperta non significa dover rinunciare alle comodità di casa, ad esempio l’aria condizionata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Simbolo di uno stile senza tempo, i mocassini si rinnovano grazie alle interpretazioni dello street style, che li trasforma in un accessorio moderno e trasversale.
Fassamano approda su Treccani Emporium! Un accessorio visionario che trasforma la necessità in stile: l'occhiale da lettura da portare al collo come un gioiello. Eleganza, design e lavorazione artigianale italiana si incontrano per dar vita a un dettaglio unico,
