Quando la scienza piega la testa all’ideologia Scrive Arditti
Il Festival della Scienza di Genova è da anni uno degli appuntamenti più importanti per la divulgazione scientifica in Italia. Un luogo che dovrebbe essere dedicato al rigore dei dati, alla serietà delle fonti, alla forza della conoscenza. Proprio per questo sorprende e amareggia la decisione di rinunciare alla tradizionale sponsorizzazione di Leonardo, azienda leader del comparto tecnologico e industriale italiano, che non solo è la prima realtà nazionale della difesa, ma anche un campione mondiale nell’aerospazio civile, nella cybersicurezza, nell’elettronica avanzata. Tre considerazioni, nette. 🔗 Leggi su Formiche.net
Antonietta Raco si alzò e camminò. A Lourdes la scienza si piega al miracolo “certificato” dagli esami medici
«Europei neri fino a 3000 anni fa»: la bufala che piega la scienza alla decostruzione
