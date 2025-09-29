Il Festival della Scienza di Genova è da anni uno degli appuntamenti più importanti per la divulgazione scientifica in Italia. Un luogo che dovrebbe essere dedicato al rigore dei dati, alla serietà delle fonti, alla forza della conoscenza. Proprio per questo sorprende e amareggia la decisione di rinunciare alla tradizionale sponsorizzazione di Leonardo, azienda leader del comparto tecnologico e industriale italiano, che non solo è la prima realtà nazionale della difesa, ma anche un campione mondiale nell’aerospazio civile, nella cybersicurezza, nell’elettronica avanzata. Tre considerazioni, nette. 🔗 Leggi su Formiche.net

Quando la scienza piega la testa all'ideologia. Scrive Arditti