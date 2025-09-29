Quando la prossima sfida Sinner-Alcaraz? Gli scenari a Shanghai e la possibile data

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono affrontati cinque volte nel corso di questa stagione, sempre in finale: lo spagnolo ha prevalso in quattro occasioni (Internazionali d’Italia, Roland Garros, Masters 1000 di Cincinnati e US Open), mentre l’italiano ha dettato legge a Wimbledon. L’iberico ha anche scalzato il fuoriclasse altoatesino da numero 1 del mondo dopo essersi imposto nell’ultimo Slam della stagione e con il successo conseguito sul cemento di Flushing Meadows a New York si è issato sul 10-5 per quanto concerne i precedenti sul circuito maggiore. Il testa a testa tra i due fenomeni attuali del tennis internazionale sta affascinando tutti gli appassionati ed è ormai diventata un’abitudine, come testimoniano i tre atti conclusivi di fila a livello di Slam. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando la prossima sfida Sinner-Alcaraz? Gli scenari a Shanghai e la possibile data

Sinner-Alcaraz, come cambia il ranking dopo i tornei a Pechino e Tokyo? Le possibili combinazioni - Il duello al vertice tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz per il vertice del ranking ATP è tornato, anche se a distanza. Segnala msn.com