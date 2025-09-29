' Quando i ricordi diventano ricette' Marisa Antollovich presenta il suo volume sulla cucina istriana
Proseguono gli appuntamenti della rassegna 'Racconti sotto l'ulivo' all'Ego' Lounge. Giovedì 2 ottobre alle 18.30 è la volta di Marisa Antollovich con il suo libro 'Quando i ricordi diventano ricette. Cucina istriana'. Dialoga con l'autrice Margherita Goberti.Antollovich è nata a Parenzo, in.
