Quando decollerà il volo più lungo del mondo

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Volete provare l'esperienza di viaggiare sul volo più lungo del mondo? Ecco quando decollerà e quale tratta percorrerà. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: decoller - volo

Il lungo volo dei taxi volanti: il futuro del viaggio è già in decollo - I collaudi tra due aeroporti americani dimostrano che gli “eVtol” possono adattarsi al traffico aereo esistente, ma anche che serve più tempo del previsto per sperimentazione e certificazioni. Scrive panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Decoller224 Volo Pi249 Lungo