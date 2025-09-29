Roma, 29 settembre 2025 – Due giorni per arrivare nella cosiddetta “zona di intercettazione”, mentre l’ arrivo a Gaza è previsto per giovedì. Prosegue la marcia in mare della Global Sumud Flotilla che intorno all’ora di pranzo si trovava a “300 miglia dalla Striscia”. L’ultimo aggiornamento arriva da Tony Lapiccirella, uno degli italiani a bordo della spedizione. Che ribadisce come la missione sia “diretta a Gaza”, mentre “non è mai stato preso in considerazione di fermarcia Cipro”, così come altre deviazioni dalla rotta stabilita alla partenza. Gli attivisti, "Qualsiasi pericolo legato a violenza di Israele" Le news di oggi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Quando arriva la Flotilla a Gaza. “Siamo a 2 giorni dalla zona a rischio”