Quando arriva la Flotilla a Gaza Siamo a 2 giorni dalla zona a rischio
Roma, 29 settembre 2025 – Due giorni per arrivare nella cosiddetta “zona di intercettazione”, mentre l’ arrivo a Gaza è previsto per giovedì. Prosegue la marcia in mare della Global Sumud Flotilla che intorno all’ora di pranzo si trovava a “300 miglia dalla Striscia”. L’ultimo aggiornamento arriva da Tony Lapiccirella, uno degli italiani a bordo della spedizione. Che ribadisce come la missione sia “diretta a Gaza”, mentre “non è mai stato preso in considerazione di fermarcia Cipro”, così come altre deviazioni dalla rotta stabilita alla partenza. Gli attivisti, "Qualsiasi pericolo legato a violenza di Israele" Le news di oggi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Global Sumud Flotilla cos’è? Quando arriva a Gaza? Quante navi sono? Come seguirla in tempo reale?
Quando arriva a Gaza la Global Sumud Flotilla, quante navi sono e dove partono
Gli studenti in tenda alla Sapienza (anche sotto la pioggia): "Qui finché la Flotilla non arriva a Gaza. Pronti a bloccare tutto"
Flotilla mercoledì nella zona a rischio, giovedì a Gaza. «L'unico modo per aprire un canale umanitario permanente» - Nuova pausa inaspettata per la Global Sumud Flotilla, la quale fa sapere sui suoi canali social che «la flotta è momentaneamente in pausa per il guasto al motore» della ... Da ilmessaggero.it