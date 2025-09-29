Salve dottoressa, sono alla 34ª settimana di gravidanza e nell’ultimo controllo mi hanno trovato il liquido amniotico al limite inferiore della norma. Devo preoccuparmi? Questo può influire sulla crescita del bambino o comportare un rischio di parto anticipato? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Quali rischi comporta avere il liquido amniotico al limite inferiore della norma?”