Quale sarebbe il distacco tra Sinner e Alcaraz nella classifica ATP se entrambi vincessero a Pechino e Tokyo

Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz potranno ritrovarsi l’uno contro l’altro soltanto a Shanghai, dato che in questi giorni sta continuando a distanza il duello nel ranking ATP, in quanto l’iberico è in finale a Tokyo, mentre l’azzurro ha raggiunto le semifinali a Pechino. Lo scorso anno i due si scontrarono in finale a Pechino e fu Alcaraz ad avere la meglio: nel prossimo aggiornamento del ranking lo spagnolo, dunque, scarterà 500 punti, mentre l’azzurro ne perderà 330: l’iberico è partito ad inizio torneo con 590 punti di margine sull’italiano nella classifica virtuale. Al momento Alcaraz ha guadagnato 330 punti arrivando all’ultimo atto in Giappone, mentre Sinner ne ha incassati 200 per il penultimo atto in Cina: nel caso in cui entrambi dovessero conquistare il titolo, per tutti e due sarebbero 500 i punti incamerati, quindi la distanza tornerebbe ad essere di 590 punti, come ad inizio torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quale sarebbe il distacco tra Sinner e Alcaraz nella classifica ATP se entrambi vincessero a Pechino e Tokyo

