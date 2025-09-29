Il tricolore sventola in alto, debolmente sospinto dal vento pungente della notte e stretto nella stessa mano che regge la sciabola, elemento distintivo e simbolo – per chi la porta – di autorità, disciplina e appartenenza. Ma i tre colori della bandiera sono il nero, il bianco e il verde; Sono disposti a strisce orizzontali e sormontati, a sinistra, da un piccolo triangolo rosso. La bandiera della Palestina si erge alta in quella piazza che, dal pomeriggio di sabato, prende il suo nome e la rende ‘libera’ tra le mani marmaree del generale Domenico Chiodo. Ai loro piedi, una distesa di tende colorate e qualcuno ancora intento a montare la propria: è l’acampada a cui ha dato vita e luogo – in piazza Chiodo alla Spezia - il coordinamento ‘Restiamo Umani – Riconvertiamo Seafuture’, lo stesso che nel pomeriggio ha promosso il corteo che ha attraversato la città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Qua piazza Palestina libera. A decine dentro gli igloo sotto la statua di Chiodo: "Per un Golfo senza armi"