Dario Puppo si è soffermato sulla vittoria di Jannik Sinner contro il francese Terence Atmane al secondo turno del torneo ATP 500 di Pechino: “ Sinner è stato costretto al terzo set da Atmane, che si è confermato la sorpresa del 2025. Alcaraz ha avuto delle difficoltà, ma sembra avere digerito la situazione alla caviglia sinistra. In questo momento Sinner pensa a quello che deve fare, ci sono dei dettagli che non ha fatto suoi e non gli vengono naturali “. Il telecronista di Eurosport si è soffermato sulle novità al servizio apportate dal numero 2 del mondo: “ Con il servizio è andato un po’ in confusione nel secondo set, credo che debba lavorare sul fatto di essere meno leggibile con il servizio sulla prima, mentre sulla seconda ha acquisito un certo livello. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Puppo spiega: “Ci sono dei dettagli che Sinner non ha fatto suoi e non gli vengono naturali”