Può salvarvi la vita Cosa fare in caso di guerra in Italia | Le azioni decisive nelle prime ore

L’ Unione Europea alza il livello di allerta e invita i cittadini a prepararsi a eventuali situazioni di emergenza, tra cui guerre, crisi climatiche, cyberattacchi e interruzioni delle infrastrutture. La Commissione ha presentato un piano con 30 azioni chiave, raccomandando a tutti di avere scorte essenziali per almeno 72 ore. Il piano sottolinea l’importanza di avere a disposizione acqua potabile, cibo non deperibile, medicine, batterie, e strumenti di prima necessità in grado di coprire i bisogni basilari nei primi tre giorni di un’eventuale crisi. In caso di blackout o attacco, le comunicazioni potrebbero essere interrotte, rendendo questi materiali fondamentali per la sopravvivenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

