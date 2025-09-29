Può essere una svolta Italia pronta a fare la sua parte Il governo promuove il piano di Trump per Gaza
Notizia in aggiornamento Il governo italiano sostiene il piano di Donald Trump per Gaza. "Da tempo il Governo italiano è impegnato a sostenere tutti gli sforzi per porre fine alla guerra a Gaza e ottenere il rilascio degli ostaggi. La fine delle ostilità è fondamentale anche per poter affrontare la terribile crisi umanitaria che colpisce la popolazione civile della Striscia e che rappresenta una tragedia assolutamente ingiustificabile e inaccettabile" la posizione di Palazzo Chigi in una nota. "La proposta presentata oggi dal Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, può rappresentare una svolta in questo processo, permettendo di giungere ad una cessazione permanente delle ostilità, al rilascio immediato di tutti gli ostaggi e ad un accesso umanitario pieno e sicuro per la popolazione civile". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
