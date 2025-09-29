Pucci Romano autrice di ' La soluzione' in visita al Liceo Manzoni

Il Liceo Manzoni sabato 4 Ottobre ospiterà un evento, con il patrocinio morale di Quercus Vitae e Inner Wheel Caserta Luigi Vanvitelli: accoglierà Pucci Romano, divulgatrice, autrice del libro???????????, edito da Love edizioni. Pucci Romano è un medico specialista in Dermatologia, insegna. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: pucci - romano

Chi ha nei e cicatrici deve adottare precauzioni particolari prima di esporsi al sole? Risponde la Professoressa Pucci Romano, dermatologa e divulgatrice scientifica

La caduta dei capelli sempre più spesso avviene in estate e non più in autunno. Perché succede e quando preoccuparsi? Risponde la Professoressa Pucci Romano, dermatologa

Presentazione del libro “La soluzione” di Pucci Romano Sabato 4 ottobre 2025 ore 18:00 Libreria Giunti al Punto Via Patturelli, angolo Piazza Matteotti, Caserta Modera: Maria Laura Labriola Dialoga con l’autrice: Adele Vairo Sinossi: In un anonimo pa - facebook.com Vai su Facebook

Caserta, al Liceo Manzoni e alla Libreria Giunti la presentazione del libro La soluzione di Pucci Romano - Scopri tutti i dettagli riguardo Caserta, al Liceo Manzoni e alla Libreria Giunti la presentazione del libro La soluzione di Pucci Romano . Da casertaweb.com

PUCCI ROMANO, CHI E’ L’EX MOGLIE DI ALBERTO CASTAGNA/ “E’ stato un papà meraviglioso e il miglior conduttore” - Pucci Romano, l'ex moglie di Alberto Castagna e mamma della figlia Carolina ha raccontato il rapporto con l'ex marito e conduttore Pucci Romano e il rapporto con l’ex marito Alberto Castagna Pucci ... Scrive ilsussidiario.net