Pubblico piano Usa per Gaza in 20 punti

20.45 La Casa Bianca ha pubblicato il piano di Donald Trump per Gaza in 20 punti. Nei primi due si legge che la Striscia "sarà una zona deradicalizzata e libera dal terrorismo che non rappresenterà una minaccia per i suoi vicini" che "sarà riqualificata a beneficio della popolazione di Gaza, che ha sofferto più che abbastanza". Se le parti accetteranno la proposta gli ostaggi nelle mani di Hamas saranno liberati entro 72 ore, vivi o morti. In cambio Israele rilascerà 250 prigionieri palestinesi.