Pubblico piano Usa per Gaza in 20 punti
20.45 La Casa Bianca ha pubblicato il piano di Donald Trump per Gaza in 20 punti. Nei primi due si legge che la Striscia "sarà una zona deradicalizzata e libera dal terrorismo che non rappresenterà una minaccia per i suoi vicini" che "sarà riqualificata a beneficio della popolazione di Gaza, che ha sofferto più che abbastanza". Se le parti accetteranno la proposta gli ostaggi nelle mani di Hamas saranno liberati entro 72 ore, vivi o morti. In cambio Israele rilascerà 250 prigionieri palestinesi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Ecco il piano di pace Usa per Gaza: "Ostaggi liberi in 72 ore, Trump gestira la transizion... - Il presidente Usa, Donald Trum guiderà il governo di transizione di Gaza secondo il piano Trump diffuso in modo completo dalla Casa Bianca prima della conferenza stampa di Trump col premier isra ... Come scrive msn.com
Trump-Netanyahu, incontro alla Casa Bianca: pubblicato il piano Usa per Gaza in 20 punti - Il premier israeliano Banjamin Netanyahu è arrivato alla Casa Bianca, accolto da Donald Trump. Si legge su leggo.it