PSVITA vitaPDF v1.03 | Nuove Funzionalità e Miglioramenti per la Lettura su PlayStation VITA

La scena homebrew per PlayStation VITA si arricchisce con un aggiornamento molto atteso di uno degli applicativi più utili per la lettura di documenti. vitaPDF raggiunge la versione 1.03, introducendo una funzionalità molto richiesta e vari miglioramenti sotto al cofano. Novità Principali in v1.03. 1. Orientamento Landscape e Portrait. La caratteristica più significativa di questo aggiornamento è l’aggiunta della capacità di switchare tra l’orientamento orizzontale (landscape) e verticale (portrait). Basta premere il tasto QUADRATO per alternare tra le due modalità. L’orientamento scelto viene salvato nel database ed è specifico per ogni ebook, garantendo che ogni documento si apra con la visualizzazione preferita. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net