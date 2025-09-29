PSVITA MULTI Xash3D FWGS Continuous Master Build Pre-release | Build 3833 Disponibile!

La comunità di Xash3D FWGS è vivace come non mai, e lo dimostra il rilascio continuo di nuovi build. Oggi parliamo della Pre-release Continuous Master Build 3833, l’ultimo aggiornamento di questo potente game engine. Cos’è Xash3D FWGS?. Xash3D FWGS (pronunciato ks?? ) è un motore grafico open-source nato con un obiettivo ambizioso: mantenere la piena compatibilità con il motore originale di Half-Life, estenderne le funzionalità e offrire agli sviluppatori un workflow moderno e consolidato. Si tratta di un fork pesantemente modificato del vecchio Xash3D di Unkle Mike, portato avanti con passione dal team FWGS. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net