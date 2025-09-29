PSVITA DSVita 0.81 | Arriva il Menu di Pausa e Tante Migliorie! L’Emulatore Nintendo DS su PSVita Accelera

La scena homebrew della PSVita non si ferma mai, e Grarak ci regala un altro aggiornamento significativo per il suo emulatore Nintendo DS, DSVita. La versione 0.8.1 introduce una funzionalità tanto attesa e una lunga serie di ottimizzazioni e nuove opzioni che rendono l’esperienza di gioco più fluida e personalizzabile. Novità Principali in DSVita 0.8.1. Ecco le principali novità che troverete in questa ultima release: Menu di Pausa (Finalmente!): Ora è possibile mettere in pausa il gioco semplicemente premendo il tasto PS. Una funzionalità essenziale che mancava e che migliora notevolmente la praticità dell’emulatore. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net