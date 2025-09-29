Psicologa rivela i 5 segnali per capire se tuo figlio è emotivamente sicuro | È la base per la loro crescita

Una psicologa clinica irlandese spiega come riconoscere i segnali di sicurezza emotiva nei bambini, dalla capacità di nominare le emozioni alla curiosità verso il mondo. Ma niente paura se talvolta i figli sembrano fragili: i piccoli gesti quotidiani, le routine rassicuranti e la capacità di lavorare sui propri errori sono tutti comportamenti che rafforzano comunque il legame con i genitori e il benessere dei bambini. 🔗 Leggi su Fanpage.it