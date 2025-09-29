PSG in emergenza offensiva | Luis Enrique punta sul recupero di Kvaratskhelia i dettagli
Il tecnico del PSG ritrova un centrocampo quasi al completo, ma resta l’incognita sull’esterno georgiano in vista della sfida di Champions Il Paris Saint-Germain si prepara a una delle partite più attese della stagione: mercoledì sera i parigini affronteranno il Barcellona allo stadio Montjuïc, nel big match della seconda giornata della fase campionato di Champions . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
