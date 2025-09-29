Provod sfida l’Inter | Mi voleva l' Empoli Ora vado a San Siro per fare il colpaccio

Gazzetta.it | 29 set 2025

Il fantasista dello Slavia Praga l'anno scorso è stato vicino a trasferirsi in Toscana. Domani torna a Milano dopo il pareggio del 2019: "Sarà Davide contro Golia, ma sognamo l'impresa". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

