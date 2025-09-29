Le parole di Lukas Provod, calciatore dello Slavia Praga, in vista della sfida di Champions League contro l’Inter. Tutti i dettagli. Alla vigilia della sfida tra Inter –Slavia Praga di Champions League, Lukas Provod ha parlato in conferenza stampa, condividendo le sue emozioni e aspettative per il match. Il centrocampista del Slavia Praga ha espresso il suo entusiasmo per il fatto di giocare a San Siro, definendo l’esperienza “fantastica” e sperando di ottenere un buon risultato a Milano. Ricordando il suo primo incontro con lo stadio milanese, ha rivelato come il mister lo “lanciò in acqua” senza esperienza, ma con l’intenzione di imparare a “nuotare”. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Provod: «Giocare con l’Inter è sempre spettacolare, dobbiamo migliorare qui…»